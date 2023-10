Commercio a Terni, rilancio e rinnovo per una storica attività

Il 29 settembre l’istanza per la cessazione, poi il 2 ottobre l’atto successivo per l’apertura. A Terni c’è chi si ‘rinnova’ e riparte con nuova gestione e nome, pur rimanendo sotto l’influenza dello storico proprietario: si parla dell’attività in via Cassian Bon al civico 13, conosciuto – l’insegna fuori è rimasta quella di sempre – da sempre come Antinucci, ora ripartita con forze fresche. Colei che negli ultimi sette anni ha portato avanti il negozio, Gloria, lascia il campo a suo figlio Francesco per il rilancio con denominazione diversa: sarà ‘La Tavola Perfetta’ che, a stretto giro, prenderà il posto della scritta attualmente esistente all’esterno. La speranza, come per chiunque provi a non mollare la presa sul centro cittadino in ambito commerciale, è che possa ancora proseguire a lungo.

Condividi questo articolo su