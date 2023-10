Nuova apertura in corso Tacito: Daniele Cinti ‘sbarca’ con Piquadro e The Bridge

Nuova apertura commerciale in corso Tacito, a Terni: nel prossimo fine settimana è prevista l’inaugurazione del nuovo punto vendita dei brand Piquadro e The Bridge. A renderla nota è Confcommercio Terni attraverso una nota: «Il noto imprenditore ternano Daniele Cinti – si legge -, socio unico di Linea Ufficio Srl, attività del settore del materiale per ufficio, ha inteso diversificare la propria attività investendo sulla vendita di accessori in pelle, prodotti da due affermate griffe. Confcommercio Terni plaude a questa nuova iniziativa commerciale. Daniele Cinti, con già due punti vendita a Terni, avvia una nuova ed ulteriore attività, convinto che la specializzazione del piccolo commercio sia oggi, e nel futuro, una componente essenziale per la vivacità e la funzionalità del centro cittadino. I piccoli negozi devono reinventarsi per diventare dei veri ‘brand ambassador’, ovvero dei consulenti capaci di trasferire ai clienti il prezioso valore dei servizi offerti. Questa iniziativa, al pari di altre recentemente attivate nel centro città – prosegue l’associazione di categoria – testimoniano la vitalità da parte degli imprenditori locali che, con coraggio e voglia di fare, investono sulla propria città, seguendo scelte strategiche condivise, specializzandosi con l’intento di rilanciare il commercio di Terni». Soddisfazione viene espressa dal presidente di Confcommercio Terni, Stefano Lupi: «Siamo convinti del ruolo fondamentale rivestito dai negozi di vicinato, presidio del territorio e strumenti di animazione dello spazio urbano. La nostra città ha bisogno di nuovi e appassionati protagonisti economici. Confidiamo nel loro buon esempio affinché altri possano emularli, decidendo di investire in innovativi format commerciali. I decisori pubblici debbono adoperarsi, in una prospettiva di sana collaborazione, per sviluppare efficaci azioni di rilancio e valorizzazione del centro cittadino».

Condividi questo articolo su