Comune Terni, servizio reception: 307 mila euro per quattro anni

di S.F.

Un’integrazione da 251 mila euro più Iva per un totale che va oltre quota 307 mila. Riguarda l’adesione del Comune di Terni alla convenzione Consip facility management – lotto 16 – al servizio di pulizia per il quadriennio 2023-2027: ora c’è la corposa aggiunta anche per la reception e l’accoglienza, attualmente in mano in proroga alla Hexiss Vigilanza srl fino al 31 maggio.

IL CAMBIO DA GIUGNO PER L’USCIERATO

PULIZIE: CONTRATTO 2023-2027 DA 1,6 MILIONE DI EURO. STOP BSF

La novità

In sostanza dall’estate sarà tutto gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Dussmann Service srl di Capriate San Gervasio (Bergamo) e Siram Spa. La richiesta di integrazione è di marzo e riguarda circa 3.400 ore annue del servizio di reception: l’impegno di speso annuo è di 76-778 euro e allo stato attuale il subentro alla Hexiss – impegnata a palazzo Spada con tre dipendenti a tempo determinato, da valutare l’eventuale assorbimento nel nuovo gruppo – è previsto a partire dal 1° giugno. Si vedrà se andrà effettivamente in questo modo.