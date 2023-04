Comune Terni, uscieri e controllo accessi: si cambia da giugno

di S.F.

Proroga del contratto vigente e fine corsa per la Hexiss Vigilanza srl fissata al 31 maggio 2023. Novità in vista a palazzo Spada e non solo per la ‘poltrona’ da primo cittadino: si cambia anche per il servizio ausiliario di portineria, uscierato e controllo degli accessi, servizi in mano alla società romana dall’ottobre del 2021. Motivo? L’adesione alla convenzione Consip, così come è accaduto per l’appalto riguardante la pulizia degli immobili comunali.

Si cambia

Il contratto tra le parti è stato stipulato il 27 ottobre del 2021 ed in origine – quantomeno a livello di denominazione – riguardava la SI Sicurezza srl di Roma, quindi quattro mesi dopo il cambio in Hexiss Vigilanza srl. L’accordo è scaduto lo scorso 31 marzo ed in attesa di chiudere la partita per la convenzione Consip dal 1° giugno 2023 c’è la proroga di due mesi. Poi? Entrerà in azione l’Rti composto dalla Dussmann service srl e la Siram spa, aggiudicatario del lotto 16 per il facility management. Riguarda l’attività per la pulizia, altri servizi e reception fino al 2027. Con la clausola sociale – da prassi – chi subentra dovrà assicurare i livelli occupazionali tramite l’assunzione del personale dipendente dell’impresa uscente.