Comune Terni, tra i ‘big’ c’è chi è pronto a partire per altri lidi

di S.F.

Un atto di indirizzo di preventivo e incondizionato nulla osta al personale dipendente per la partecipazione a procedure di mobilità volontaria, sulla base dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001. Da quanto si apprende la questione è finita all’attenzione dell’esecutivo Bandecchi ed a stretto giro, su questo fronte, sono attese novità: il mirino è sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per ricoprire i posti vacanti. A palazzo Spada c’è chi è pronto a trasferirsi.

LA SECONDA RIORGANIZZAZIONE IN QUATTRO MESI

LA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

CSAL RAL: «DIPENDENTI, SI DEVE PARLARE»

La questione

In sostanza si va a dare un indirizzo in merito all’assenso dell’amministrazione di appartenenza per i trasferimenti. Vedremo poi che tipo di conseguenze ci saranno, senza dimenticare che in ogni caso si è in un periodo di riorganizzazione e adeguamento. Si registra la chance di possibile partenza a stretto giro da parte di una delle figure chiave dell’ente a livello tecnico: si parla di un arrivo a Stroncone in qualità di segretaria comunale di Emanuela De Vincenzi, attuale dirigente a sport, politiche giovanili e istruzione. Vedremo se sarà effettivamente così. Per lei non sarebbe una novità vista la sua attività, più che apprezzata, nel piccolo Comune del Ternano dall’ottobre 2014 fino al 2019. La sensazione è che a stretto giro il direttore generale – nonché dirigente alle risorse umane – dovrà rimettere mano alla macchina di nuovo. Anche perché, magari, si potrebbero profilare ulteriori addii di ‘peso’.