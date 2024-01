Comune Terni: novità per Urp, Europe Direct e Agenda urbana

di S.F.

Continui e costanti movimenti organizzativi in Comune a Terni tra nuovi modelli organizzativi e trasferimenti di competenze. Accade allora che il 2024 si apre con un ulteriore ‘rimpasto’ e aggiornamento del quadro generale: di mezzo ci sono in particolar l’ufficio relazioni con il pubblico, Europe Direct e Agenda Urbana. Procedura gestita dal direttore generale Claudio Carbone.

CHIUSA UFFICIALMENTE LA PARTITA DISSESTO DOPO QUASI SEI ANNI

Si cambia per le competenze



Si tratta dell’approvazione del piano esecutivo di gestioen 2024/2026 con contestuale funzionigramma e nuova dotazione organica. In sostanza sia l’Urp che la gestione Europe Direct passano di competenza: dalla direzione affari istituzionali/generali di Cataldo Renato Bernocco a quella del collega a servizi digitali/innovazione/cultura/eventi valentiniani/turismo di Andrea Zaccone. Quest’ultimo in compenso ‘perde’ il servizio di notificazione atti che, da ora, è nelle mani della polizia Locale. Tra le movimentazioni di rilievo c’è anche l’attività di controllo di primo livello di Agenda Urbana: non più ai lavori pubblici/manutenzioni/patrimonio di Piero Giorgini ma all’istruzione/sport/politiche di Francesco Saverio Vista. Motivo? «Garantire livelli crescenti di efficienza caratterizzati da un miglior servizio». Vedremo se andrà così.