Comune Terni, soffre l’incasso per le strutture mercatali: tasso solo al 52%

«La definizione del referto del controllo di gestione 2022 nel 2024 rappresenta una anomalia che dovrà essere risolta al più presto per renderlo effettivo e concreto». Lo scrive il Comune di Terni nella relazione approvata giovedì in giunta su questo fronte. Il risultato è che gran parte dei dati – molto interessanti in diversi settori – contenuti nel documento da oltre 250 pagine sono già obsoleti ma, in ogni caso, in qualche circostanza ci sono dei numeri attuali che mettono in evidenza una certa sofferenza di palazzo Spada nell’incassare. Esempio? I mercati.

LA CORTE DEI CONTI BACCHETTA SUI CONTROLLI INTERNI

L’alert

Si parla nella fattispecie di cinque mercati. L’esito del controllo non è dei migliori per il Comune: «Ad un anno di distanza dalla competenza 2022, il tasso di incasso complessivo delle strutture mercatali è appena del 52%». Dei poco più di 49 mila euro accertati nel 2022 ne sono stati incassati solo 23 mila. Come è possibile? Nell’atto c’è la spiegazione: «A ciò contribuisce soprattutto il mancato introito dei mercatini Cesure e Campitelli, ma anche del mercato coperto di Largo Manni e del mercatino del Belvedere superiore della Cascata delle Marmore». Praticamente tutti. Viene dunque richiesto agli uffici «di relazionare in merito alle azioni intraprese per la riscossione dei crediti e si raccomanda una puntuale verifica dell’andamento degli incassi». Vedremo se andrà meglio.

Mirino sulle partecipate

La spinta c’è anche sugli organismi partecipati. D’altronde il direttore generale Claudio Carbone – la nota riportata è del 30 gennaio – ha lanciato l’input circa un mese fa: «Precisato che l’ente socio non può limitarsi ad esaminare i consuntivi delle partecipate, ma deve svolgere un efficace ruolo di indirizzo e di controllo sia in fase di programmazione degli obiettivi gestionali, sia in fase di monitoraggio dei risultati mediante l’ausilio di un idoneo sistema informativo». Questioni di cui si è parlato di recente per via del check della Corte dei conti sui controlli interni.