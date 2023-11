Comune Terni, vendita ex CRI in via Trevi: si riprova per 116.660 euro

di S.F.

Gli immobili di proprietà comunale ed i tentativi di alienazione, tocca a via Trevi. Palazzo Spada – se ne occupano il dirigente al patrimonio Francesco Saverio Vista e la PO Angelo Baroni, il responsabile del procedimento – fa scattare l’iter per l’ex sede CRI da superficie coperta di 138 metri quadrati e scoperta di 150 mq: la base d’asta, ritoccata di recente, è fissata a quota 116.660 euro.

C’è interesse culturale

L’edificio è al civico 116/N ed è stato realizzato negli anni ’20. Già dal 2013 il ministero per i beni e le attività culturali lo ha dichiarato di interesse culturale, motivo? Ha «elementi architettonici tipici dell’epoca, rilevabili soprattutto nei prospetti esterni. Da notare la presenza di cancello e colonne in ferro battuto in stile liberty. Il complesso è meritevole di tutela in quanto bene di interesse culturale e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela». Vedremo l’esito.