Concorso Art Bonus, grazie a Narni c’è anche l’Umbria tra i progetti finalisti

C’è anche l’Umbria tra i dodici progetti finalisti del concorso Art Bonus. Ed è grazie al complesso ex convento e chiesa di San Domenico, tra i sei progetti giunti alla fase conclusiva nella categoria ‘Beni e luoghi della cultura’. Fino alle 12 del 30 marzo 2023 sarà possibile votarlo con i likes sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus.

IL LINK PER IL COMPLESSO DI NARNI

La descrizione

«Un interessante intervento – scrive la pagina di Art Bonus nel lanciare il progetto narnese – per la riqualificazione del complesso San Domenico, attraverso il ripristino delle murature e il restauro degli affreschi presenti nei sotterranei dell’ex convento. Questi ultimi vennero scoperti nel 1979 e conosciuti al pubblico come Narni Sotterranea. Narni sotterranea ha incantato centinaia di migliaia di persone con la sua storia e il modo in cui viene narrata. Tra i tanti, un turista speciale si è accorto dell’impegno e della passione che mettono ogni giorno gli operatori che ci lavorano e li ha voluto premiare concedendo un sostanzioso contributo. Grazie all’affetto di tantissime persone che li hanno conosciuti sono arrivati in finale. Ecco come un’associazione senza fini di lucro riesce a recuperare e valorizzare un bene della collettività pressoché senza contributi pubblici». Non sarà semplice trionfare: gli altri finalisti sono il museo di storia naturale del Mediterraneo (provincia di Livorno), la biblioteca storica del conservatorio di musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia, l’ex Gil di Forlì, la collezione Karl W. Diefenbach della Certosa di San Giacomo a Capri e le biblioteche civiche torinesi.