«Contagi in forte ascesa in Umbria». L’appello di Coletto

«L’andamento dell’epidemia in Umbria registra una forte crescita dei contagi nelle ultime settimane, complessivamente 1.207 nuovi casi dal 3 al 16 dicembre, 800 nella scorsa settimana e 407 in questa». Ad affermarlo in una nota, venerdì, è la Regione Umbria che spiega: «L’impennata di casi ha portato a 3.154 il numero dei soggetti attualmente positivi nella nostra regione. L’ultimo dato registrato, riferito a giovedì 16 dicembre, è quello con l’incremento maggiore con 368 nuovi casi, oltre 100 in più rispetto al giorno precedente. Tale scenario desta molta preoccupazione anche alla luce del presumibile aumento dei ricoveri ospedalieri che generalmente segue all’aumento di casi accertati».

L’appello

«Rivolgo un appello a tutti i cittadini umbri che hanno sempre mostrato grande responsabilità – sottolinea l’assessore regionale alla salute e alle politiche sociali Luca Coletto – affinché in vista del periodo natalizio mantengano alta l’attenzione sui comportamenti individuali e collettivi, riducendo il più possibile i momenti di aggregazione in luoghi chiusi, soprattutto in presenza di soggetti non ancora vaccinati. In particolare, i giovani, che in questo momento sono i più esposti al contagio, durante le prossime vacanze sono chiamati ad evitare assembramenti e ad usare le mascherine anche all’aperto, ove è obbligatorio, preferibilmente le FFP2 che garantiscono una protezione maggiore dal virus».