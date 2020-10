Controlli sulle ‘vie del vino’: diverse sanzioni

Fra le attività meno ‘classiche’ e conosciute della polizia Stradale, c’è quella relativa al controllo della circolazione stradale e dei mezzi impegnati nella vendemmia, sui territori in cui questa avviene.

Le irregolarità riscontrate

Anche in provincia di Terni l’attività è stata messa in campo, in due giornate e in zone differenti del territorio. A seguito dei controlli, la Stradale ha accertato alcune irregolarità come la mancanza di assicurazione Rca, convogli di macchine agricole con il rimorchio senza targa ripetitrice, una macchina agricola trainante un rimorchio agricolo senza targa, macchine agricole prive dei dispositivi previsti. Volazioni per alcune delle quali è previsto il fermo amministrativo del veicolo o addirittura il sequestro. Non sono state invece riscontrate violazioni sul trasporto abusivo delle merci o irregolarità sul rapporto di lavoro.