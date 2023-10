Coppia di Spoleto coinvolta in un incidente mortale in Abruzzo

Tragico incidente stradale domenica pomeriggio in Abruzzo, lungo la strada regionale 577 nei pressi di Campotosto (L’Aquila). Un manager di Rimini, il 49enne Stefano Giannini, ha perso la vita in moto – era giunto in zona per un raduno – dopo essere finito contro un’altra motocicletta che procedeva in direzione opposta, con in sella una coppia di Spoleto. Per il centauro romagnolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre i due umbri – feriti – sono stati trasportati in ospedale a L’Aquila e non avrebbero riportato conseguenze gravi. La salma del 49enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

