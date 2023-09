‘Correnti del Nera’ a Cesi: c’è il concerto ‘Musica sull’acqua’

Nei luoghi del cuore verde d’Italia, dove le acque del Nera e del Velino raccontano un pezzo di storia, dove si dispiegano viadotti e gallerie, la Filarmonica Umbra dà vita al festival ‘Correnti del Nera’, momenti in cui la musica e l’acqua si uniscono in un unico fluire. Dopo gli appuntamenti di agosto, il mese di settembre si apre nel borgo di Cesi, frazione di Terni. Mercoledì 6 settembre alle 21 nella chiesa Sant’Agnese, si svolgerà il concerto Musica sull’acqua, a cura dell’Ensemble di flauti Collegium pro musica e Stefano Bagliano direttore. Per l’occasione la Filarmonica Umbra ha organizzato, prima del concerto, una visita guidata alla chiesa di Sant’Agnese a cura dell’associazione Centro studi storici di Terni con il professor Domenico Cialfi e in collaborazione con la pro loco di Cesi. Il Festival proseguirà il 17 settembre in Valnerina, ad Arrone nella chiesa del Convento di San Francesco per il concerto in cui i musicisti di fama internazionale Ettore Pellegrino, violinista, e Gianluca Persichetti, chitarrista, porteranno sul palco un repertorio che va da Paganini a Piazzolla, suonando anche Sor, Villa Lobos e Baden Powell.

