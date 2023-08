Corso Tacito Terni, lavori all’ex Benetton: libreria Alterocca-Ubik verso il trasferimento

di S.F.

Gli indizi sono due e non proprio di poco conto. C’è aria di interessante novità in arrivo lungo corso Tacito ai civici 16 e 18, dove era attivo Benetton fino allo scorso febbraio: da quanto appreso c’è chi ha deciso di attivarsi con un trasferimento di poche decine di metri e ripartire in questi spazi. Si parla della libreria Alterocca-Ubik.

I lavori

Il primo indizio lo si apprende dal Suape del Comune di Terni. Lo scorso giovedì è stata depositata l’istanza per la Cila proprio per il locale ex Benetton ed è complicato non notare i lavoratori all’interno nelle ultime ore: si tratta di una Comunicazione di inizio lavori asseverata, utile per una manutenzione straordinaria della zona interessata. E cosa succede se si chiede cosa sta accadendo? «Andate dalla libreria, le chiavi le hanno loro». Immediato pensare ad un trasferimento di Ubik. A quanto pare l’intenzione è proprio questa. Vedremo se poi in concreto accadrà. Non è escluso che, magari, la libreria possa occupare entrambi i luoghi rimodulando il tutto.

Comodità

Da quanto si apprende – sempre che tutto vada a buon fine – la motivazione principale dell’eventuale trasferimento è legata alla migliore fruibilità e comodità non solo per i clienti, ma anche per gli stessi dipendenti considerando che la libreria storica e attuale è disposta su più piani. All’ex Benetton è invece tutto su un unico livello. Si vedrà. La decisione arriverebbe a cinque anni dall’ingresso della catena libraria in franchising a Terni, giunta – era il 31 maggio 2018 – dopo l’ultimo scontrino ‘collezionato’ nel corso del tempo da Gianna Durastanti e Renzo Benvenuti.