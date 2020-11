Covid Castel Giorgio, focolaio nella casa di riposo

Era stata una delle preoccupazioni principali nella prima ondata della pandemia, la scorsa primavera, quella relativa alla situazione di alcune Rsa nell’orvietano. Questione che torna a proporsi anche ora, a Castel Giorgio (Terni), in maniera forse ancora più significativa. Non a caso l’aggiornamento di domenica della dashboard regionale aveva fatto registrare un’impennata (+23) di casi nel piccolo comune, per un totale di 26 attuali positivi. A darne notizia, domenica, è stato il sindaco Andrea Garbini.

Il quadro

«Vi comunico che, come nel resto d’Italia, anche nel nostro comune risultano casi positivi dalle verifiche fatte dalla Usl Umbria 2. Una casa di riposo presente nel territorio comunale ha registrato la positività al tampone di tutti gli operatori, dei quali solo due risiedono nel nostro comune, e di tutti gli ospiti che non risultano nostri concittadini, ma detengono esclusivamente la residenza sanitaria. Fortunatamente le persone risultate positive stanno bene e presentano soltanto sintomi lievi. Una persona precedentemente positiva risulta guarita dal Covid-19».

«Rispettate le norme»

«Vi chiedo – prosegue Garbini – di rispettare le prescrizioni previste dai decreti del presidente del Consiglio e di non diffondere notizie non conformi alla realtà dei fatti. Come fatto già in precedenza, vi informerò costantemente sull’evoluzione della situazione di emergenza Covid-19. Colgo l’occasione per ringraziare la Usl di Orvieto per il lavoro che svolge quotidianamente e ringrazio il presidente della commissione sanità della Regione Umbria, Eleonora Pace, per disponibilità dimostrata».