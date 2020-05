Covid, da Milano a Perugia senza validi motivi: maxi multa

«Sono partito da Milano e sto andando dalla mia compagna in provincia di Perugia». Questa la motivazione data da un uomo bloccato in piena notte dalla Guardia di finanza nella Valdichiana senese: i militari, insospettiti dall’orario e dalla giustificazione, hanno approfondito la storia. Ne è uscita una sanzione amministrativa – dai congiunti si può andare solo all’interno della propria regione – da 533 euro aumentata di 1/3 perché avvenuta mediante l’utilizzo dell’autovettura.

I guai

Le Fiamme Gialle hanno contattato la sala operativa per vederci chiari: è così che è stato scoperto che l’uomo – tra l’altro residente a Roma, non in Umbria – aveva precedenti penali per detenzione abusiva di armi, furto, rapina e contrabbando di sigarette. Insomma, motivo non valido per lo spostamento e fine corsa al casello autostradale della A1.