Covid: stop obbligo isolamento per i positivi. In Umbria attualmente sono 464

Stop obbligo di isolamento per i positivi al Covid. A ricordarlo con una nota nella serata di martedì è la Usl Umbria 2 sulla base della nuova circolare del ministero della salute. Non l’unica novità.

«La nuova circolare del ministero – ricorda la Usl – prevede l’abrogazione, per chi ha avuto contatti con persone positive, dell’autosorveglianza e dell’obbligo di indossare le mascherine al chiuso o in presenza di assembramenti. Chi contrae l’infezione e risulta positivo al tampone non ha più l’obbligo di isolamento per cinque giorni com’era fino ad oggi e di conseguenza viene anche meno il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora. Se positivi si raccomanda di indossare una mascherina se si entra in contatto con altre persone e di evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse e donne in gravidanza e di non recarsi in ospedali o Rsa in visita o a lavoro, di informare le persone (se anziane o fragili o immudepresse) con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, di evitare ambienti affollati, di igienizzarsi le mani, di rimanere a casa se e fin quando sintomatici e di contattare il proprio medico se ad infettarsi è una persona fragile o immunodepressa qualora i sintomi non si risolvano dopo tre giorni o le condizioni cliniche peggiorino».