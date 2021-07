Bel ‘colpo’ per la Pro loco e l’amministrazione comunale di Arrone: sabato 28 agosto alle ore 21.30, nell’ambito degli eventi organizzati per l’estate arronese, si terrà il concerto del cantautore Simone Cristicchi, inserito nel cartellone di ‘Abbi cura di me – Tour 2021’. L’evento si terrà presso gli impianti sportivi di Arrone e per ogni informazione è possibile contattare il numero telefonico 339.3852334

