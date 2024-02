Croce Rossa: una ‘due giorni’ in Umbria per il presidente nazionale Valastro

Sabato 17 e domenica 18 febbraio farà visita in Umbria il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, per una due giorni di impegni istituzionali a Terni e a Perugia Nella giornata di sabato alle ore 15 è prevista a Terni, presso la biblioteca comunale, l’assemblea regionale della Croce Rossa a cui prenderà parte il presidente Valastro, insieme al presidente regionale Paolo Scura, ai membri del consiglio direttivo regionale, all’ispettrice del Corpo delle infermiere volontarie ed ai presidenti dei 19 comitati CRI dell’Umbria. «L’assemblea – spiega una nota della Croce Rossa Italiana dell’Umbria – riveste da sempre un momento di comunione e condivisione molto importante per l’associazione e sarà l’occasione per fare il punto sulle attività svolte sul territorio, con uno sguardo verso i progetti in corso e quelli futuri». Di particolare importanza l’evento in programma sempre sabato alle ore 18, ad Avigliano Umbro presso la Tenuta dei Ciclamini, residenza e centro di formazione fondati dal celebre cantautore Mogol, che ospiterà lo spettacolo della compagnia teatrale ‘Abili Speciali’ CRI, accompagnati dai volontari della Croce Rossa di Gualdo Tadino. Domenica 18 il presidente Valastro sarà impegnato a Perugia per una mattinata di incontro e confronto nella cornice della Sala dei Notari di palazzo dei Priori. L’apertura dei lavori è fissata per le ore 10 con i saluti istituzionali alla presenza delle autorità regionali e di 250 volontari provenienti da tutti i comitati CRI umbri. Tra le autorità attese alla cerimonia saranno presenti anche la presidente della Regione Donatella Tesei, il prefetto di Perugia Armando Gradone e la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti. «La visita in Umbria – afferma il presidente regionale della CRI, Paolo Scura – è il primo di una serie di incontri che il presidente nazionale terrà in tutte le regioni d’Italia. Ci riempie di gioia accogliere il vertice della nostra associazione, lui stesso ci ha chiesto di incontrare il maggior numero di volontari possibili e lo faremo, ma abbiamo anche immaginato, con tutti i colleghi presidenti dei comitati del territorio, di rappresentare al presidente le nostre peculiarità e le nostre attività di eccellenza accogliendo la sua visita anche con la presenza delle istituzioni regionali e locali che da sempre ci riconoscono quale associazione madre del volontariato in Umbria, dove svolgiamo la nostra attività da ormai più di 160 anni al servizio delle vulnerabilità dell’uomo».

