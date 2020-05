Da Perugia lezioni per fare la torta al testo

Condividi questo articolo su

















«Visto che non potevamo accogliere i partecipanti che normalmente aderiscono alle iniziative della cantina abbiamo deciso di proporre le stesse attività in modalità virtuale e intrattiva: digital tasting, virtual-tour in cantina, passeggiata live in vigna e web cooking class.

Nasce così l’idea di proporre la prima web cooking class riservata ai clienti del tour operator americano Da Vinci. Si è parlato dell’enogastronomia umbra, con un focus specifico alle ricette tradizionali tramandate dalla nonna Marcella e raccolte nel libro di ricette (scritto interamente in italiano e tradotto in 14 lingue). La cooking class ha proposto la realizzazione della torta al testo in abbinamento alla selezione di 4 etichette Goretti: Pinot Grigio IGT, Grechetto DOC, L’Arringatore DOC ed anche il DOCG Montefalco Sagrantino.

Hanno partecipato 56 utenti, principalmente americani, provenienti da Ohio, sede del tour operator, ma hanno richiesto di partecipare anche da Tennessee, Illinois, Michigan, Virginia, Florida, New York e Texas. La lezione è ora disponibile su You Tube. Non solo, ma anche Messico, Londra e Russia. L’obiettivo è quello di fare squadra, quasi creare una community, pubblicando foto che illustrano i vini della cantina e taggando i social ufficiali.