Danza: Alessandra Celentano a Terni in cerca di talenti

Alessandra Celentano protagonista a Terni domenica 21 gennaio 2024 in piazza Dalmazia. Sono in arrivo le audizioni per selezionare danzatori e danzatrici per la costituzione del nuovo ensemble, destinato alla produzione che debutterà in primavera con il progetto Platernatium. L’evento è aperto e si terrà dalle ore 14 nella sede del Centro formazione danza Rosanna Filipponi: nella commissione ci sarà anche la nota maestra, già giudice del programma Amici.

L’audizione è stata voluta dalla società Giratori in collaborazione con la Filipponi stessa: «Per questo, il Balletto dell’Umbria-Giratori che è, tra l’altro, promotore del progetto Planetarium, ha indetto l’audizione per la costituzione del nuovo ensemble, per la selezione di ballerini e ballerine con buona tecnica classica e contemporanea che avranno la possibilità di esibirsi in diversi luoghi d’interesse artistico dell’Umbria nelle coreografie realizzate da riconosciuti professionisti come ad esempio Marco Laudani, Claudio Scalia, Gennaro Maione e Rosanna Filipponi, tra la primavera e l’estate del 2024», viene sottolineato. «Planetarium è un progetto di produzione coreografica e musicale che ha l’obiettivo di rivalutare i luoghi di cultura del territorio Umbro e l’arte della danza, della musica e dello spettacolo in genere, coinvolgendone i diversi settori; il tutto attraverso l’esplorazione emozionale, simbolica e mitologica dei 7 corpi celesti più prossimi». Per candidature e informazioni si può scrivere a [email protected]

Sezione young

Prevista anche la «creazione di una sezione ‘young’ per dare un importante incoraggiamento a tutti i danzatori già a partire dai 16 anni di età e permettere quindi, anche ai tanti allievi delle scuole di danza, di mettersi in gioco e ripagare gli enormi sacrifici e l’impegno quotidiano. La nascita de Il Balletto dell’Umbria – Giratori, anche grazie al progetto Planetarium, vuole dare una reale spinta per ricreare il giusto interesse nei confronti dell’arte e della cultura attraverso l’attrazione di pubblici più numerosi coinvolgendo le diverse forme dell’arte dello spettacolo, come la danza. Inoltre, rappresenta un’importante leva per favorire l’identità e l’autonomia professionale dei protagonisti della danza, nonché la giusta rilevanza anche in termini di valorizzazione sociale della cultura e dello spettacolo.