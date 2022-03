E45 San Gemini: si ribalta con l’auto. Giovane in ospedale

Incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di sabato lungo la superstrada E45, in direzione Terni, nei pressi dello svincolo di San Gemini nord. Una giovane al volante di un’autovettura, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale di Terni. Presenti anche gli agenti della polizia Stradale ternana per i rilievi e la gestione della viabilità ed i vigili del fuoco per le necessarie operazioni di messa in sicurezza.

