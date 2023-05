Elezioni Terni, Kenny: «Sanità pubblica sia prioritaria. Urgono interventi sul pronto soccorso»

di Josè Maria Kenny

Candidato sindaco del centrosinistra – Elezioni amministrative Terni

Tra le problematiche che affliggono maggiormente i cittadini di Terni, specie in tema di sanità, c’è l’inqualificabile situazione in cui versa il pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Riteniamo urgente e non più rinviabile l’ampliamento della struttura e l’assunzione di personale dedicato all’emergenza urgenza. Serve cambiare modello organizzativo e di gestione operativa per alleggerire il carico di lavoro dei pochi operatori rimasti e allo stesso tempo riuscire a dare risposte adeguate in tempi certi. Per questo non basta la solita politica degli annunci. Serve subito nuovo personale in grado di ripristinare una situazione adeguata ad un area di utenza che supera i confini provinciali e regionali.

Non possiamo accettare che l’ospedale di Terni, anche per questa situazione, sia precipitato in poco tempo dal 10° al 97° posto in Italia. Segno del declino in cui lo ha portato l’incapacità della destra in meno di quattro anni. Ribadiamo che occorre lavorare per realizzare un nuovo ospedale costruito con fondi interamente pubblici, per tre ordini di motivi: i project financing non sono convenienti per le casse pubbliche né per i cittadini. Due regioni di centrodestra come Abruzzo e Veneto hanno abbandonato questa strada. Non è conveniente affidare ai privati i servizi interni all’ospedale per decine di anni perché andranno a scapito della qualità degli stessi servizi erogati. I ternani non sono cittadini di serie B; tutti gli altri ospedali umbri sono stati costruiti con fondi interamente pubblici. L’ospedale andrà inoltre localizzato vicino alle grandi vie di comunicazione, non certo ricostruito sopra quello attuale rispetto al quale proponiamo che diventi la sede della Usl e dei servizi di territorio, con notevoli risparmi, visto che a via Bramante si pagano ingenti risorse per la locazione. Parliamo inoltre di un’opera che richiederà minimo 10 anni per essere costruita. Nell’immediato, occorre pertanto portare a compimento tutti quei lavori di adeguamento programmati da anni, che vedono decine di milioni di euro di fondi ancora non spesi, a partire dal pronto soccorso.

Diciamo poi ‘no’ alla convenzione con l’università perché, stante la versione attuale dell’accordo, produrrebbe solo il depotenziamento dell’ospedale di Terni e condurrebbe di fatto alla realizzazione di azienda unica regionale. Proponiamo invece per Terni un’azienda ospedaliera di alta specialità, fortemente integrata con l’azienda territoriale e l’inserimento in essa degli ospedali di Narni e Amelia. Giù le mani dunque dall’ospedale di Terni. I cittadini hanno il diritto di poter contare su una sanità pubblica che funzioni. La destra intende proseguire il processo di privatizzazione della sanità che è in atto. Il nostro primo obiettivo è quello di opporci a questa deriva riaffermando il diritto ad una sanità pubblica e universalistica che funzioni davvero.