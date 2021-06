Colpo tentato – ma non riuscito – al postamat del centro commerciale Collestrada nella notte tra sabato e domenica: poco prima dell’alba, i ladri hanno fatto saltare l’Atm posto in corrispondenza dell’ingresso sud, ma evidentemente per un errore di dosaggio la cassa continua non si è aperta e i ladri, visto il trambusto e l’allarme, sono scappati a mani vuote. Restano i danni. Sul reato, indagato i carabinieri del Nor di Perugia, che stanno analizzando i filmati delle telecamere.

Condividi questo articolo su