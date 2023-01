Terni, ex Globus Tenda: prorogata scadenza concorso di idee

di S.F.

La scadenza originaria era fissata per le 13 della giornata odierna, 19 gennaio. Invece c’è la proroga fino a metà febbraio: ci sarà ancora da attendere per vedere in quanti e chi si è fatto avanti per il bando – ne è stato fatto uno anche per la rocca di Piediluco – lanciato dalla Provincia di Terni nell’estate 2022 per il restyling dell’ex Globus Tenda. In ballo ci sono in tutto 56 mila euro di premi.

Il bando

Il bando riguarda un concorso di idee in due gradi che, in teoria, entro maggio 2023 dovrà chiudersi con l’aggiudicazione. Nell’iter è coinvolta anche l’ex casa del custode, a pochi metri di distanza dall’altro lato della strada. Il I grado dell’iter è per selezionare le sei migliori proposte ideative da ammettere alla fase successiva: il vincitore otterrà 35 mila euro, poi a scorrere premi minori per gli altri. L’operazione di restyling dell’area è più che corposa in termini economici: la rimessa in funzione – si parla di coerenza e compatibilità con l’uso scolastico e sportivo – ha un costo stimato da 2,4 milioni di euro.