Fascia 50-59: giovedì via alle preadesioni. «Criteri età e distretto. Usiamo tutti i vaccini»

Da giovedì 20 maggio partono le preadesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 59-50 anni in Umbria. A comunicarlo è la Regione. I cittadini appartenenti a questa fascia potranno effettuare l’adesione solo tramite il portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/

«Ogni tipologia di vaccino»

«Intanto – prosegue la nota – è iniziata oggi (mercoledì, ndR) la somministrazione dei vaccini per la fascia di età 69-60 anni, mentre alle ore 17 sono oltre 32 mila i soggetti della fascia 69-60 che hanno già aderito alla campagna vaccinale. Per queste persone la prenotazione, comunicata tramite sms, viene attribuita in base all’età e al distretto sanitario di residenza e l’immunizzazione verrà effettuata con ogni tipologia di vaccino, in base alle disponibilità».

