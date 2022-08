Ferentillo, chef Umberto Trotti è il nuovo responsabile dell’Aic Umbria

Sarà Umberto Trotti, chef di Ferentillo, il nuovo responsabile della sezione umbra dell’Aic (Associazione italiana cuochi), neonata associazione nazionale per il ‘re’ della ristorazione italiana.

L’Aic

L’Associazione italiana cuochi, è un’associazione professionale dedita al sostegno, valorizzazione e tutela di tutta la categoria dei cuochi e chef che diffondono la cucina italiana nel mondo. Il fondatore Simone Falcini, cuoco dal 1986, ha istituito scuole, istituti ed università, avviando oltre 35 attività tra pasticcerie e ristoranti. La mission dell’Aic è quella di unire tutti i professionisti del settore, con uno attento sguardo anche ai giovani che saranno il futuro, sotto un’unica realtà. L’associazione lavorerà quotidianamente con tutte le delegazioni regionali e tutti i cuochi, chef e junior chef per mettere insieme le proprie idee al fine di migliorare il lavoro quotidiano di tutti i professionisti. Per fare ciò Aic lavora anche con delegazioni distribuite fuori dall’Italia, che intendono portare la loro voce in nuovi continenti e nel lavorano mondiale. Tutti i cuochi e chef affiliati potranno usufruire dell’inserimento gratuito all’interno di Assoip, grazie ad una partnership consolidata da Aic.

Iscrizioni gratuite fino al 2024

«La volontà di essere vicini al settore ci ha portato a decidere che fino al 2024 sarà gratuita l’iscrizione all’Associazione italiana cuochi – dice Umberto Trotti – ed inoltre c’è la possibilità per tutti gli iscritti di partecipare al trofeo della cucina ‘5 stelle d’oro della cucina’ conferito a cuochi e chef che annualmente si distinguono per avere contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo». Umberto Trotti è inoltre alla ricerca di altri due responsabili per le provincie di Perugia e Terni così da completare l’organigramma della delegazione Umbra. Per informazioni si può consultare il sito web www.associazioneitalianacuochi.it oppure contattare direttamente chef Umberto Trotti tramite mail [email protected] .