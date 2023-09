Ferentillo si prepara al ‘primo festival dell’arrampicata’

Novità in arrivo a Ferentillo tra poco più di un mese. A lanciarla è InterValli, l’associazione di promozione sociale fondata nel 2011 che si pone come obiettivo quello di fare da collant di tutte le attività legate al mondo del climbing e di creare reti locali per la valorizzazione del territrio: dal 6 all’8 ottobre andrà in scena il Ferentillo climbing contest, definito il ‘primo festival dell’arrampicata’ della Valnerina. «Noi, insieme al Comune e la pro loco di Ferentillo, vogliamo rendere questo paese un punto di riferimento per questo sport. È un punto di partenza di un lungo percorso e siamo davvero felici di farne parte». Nelle prossime settimane saranno svelate le varie iniziative in programma. Sempre ad ottobre ci sarà poi la 9° edizione di ‘Nera Boulder’, una sfida di arrampicata sulle pareti delle case dei borghi medievali.

