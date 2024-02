Incendio in abitazione, nel primo pomeriggio di sabato – intorno alle ore 14.30 – nella zona di Solfagnano-Parlesca (Perugia). Sul posto, per domare le fiamme, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Gli operatori del 118 hanno soccorso una persona rimasta leggermente intossicata in seguito all’accaduto. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

