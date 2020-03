Flashmob di speranza. A Terni si riaccende la Stella di Miranda

Dopo musica e inni nazionali, ora tocca alla luce: quella che gli italiani ancora non intravedono in fondo al tunnel del coronavirus, ma che hanno voluto accendere – in segno di speranza – dalle proprie case. Lampadine, luminarie, torce, telefonini: tutto andava bene, domenica sera, per partecipare al flashmob nazionale per ribadire che l’Italia è viva e i cittadini hanno un solo obiettivo. Allontanare i fantasmi del virus nel più breve tempo possibile. E oltre alla luce, decisivi saranno sempre di più i comportamenti: massima igiene e restare in casa, le parole d’ordine del periodo. Anche Terni ha partecipato e l’effetto in alcune strade, accompagnato anche dall’inno di Mameli e qualche petardo avanzato da capodanno, è stato a suo modo suggestivo. Un senso di unità nella semplicità del gesto, per pensare a qualcosa di diverso dalle fredde cifre della malattia che quotidianamente ci bersagliano. Ma non solo: poco dopo le 22.45 è stata riaccesa – di norma resta ad illuminare la ‘conca’ dall’8 dicembre al 6 gennaio – in via straordinaria la Stella di Miranda tra lo stupore dei cittadini grazie all’assenso della proloco di Miranda e dell’Asm.

