Foligno, addio al dottor Enrico Secondari

Foligno dice addio al dottor Enrico Secondari. Profondo cordoglio in città per la sua scomparsa: «Uomo e medico stimatissimo, internista all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, sempre in prima linea al pronto soccorso», ricorda il sindaco Stefano Zuccarini: «Ha vissuto la professione come una missione al servizio della gente, brillanti le sue idee, autore di un metodo di studio ecografico per la visualizzazione dei calcoli ovunque localizzati nell’uretere, evitando così radiazioni. Recentemente aveva presentato una teoria su come combattere il Covid-19. Lascia un grande vuoto nella comunità e in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo».

