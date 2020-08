Foligno, la Quintana si farà il 13 settembre

Domenica 13 settembre. Questa la data fissata per lo svolgimento della Giostra della Quintana a Foligno: l’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di venerdì, preceduta dalla deliberazione del programma del settembre quintanaro.

Il programma

Taverne rionali aperte dal 27 agosto. Tre giorni più tardi le prove ufficiali, quindi a metà settembre l’evento principale: «La Quintana – le parole del presidente Domenico Metelli – ha una responsabilità nei confronti della città di Foligno e il mondo quintanaro si è assunto l’impegno di garantire lo svolgimento della manifestazione attuando scrupolosamente tutte le misure di sicurezza necessarie nel rispetto normativo».

Le normative

Per quel che concerne le taverne sarà «garantito il distanziamento tra i commensali, gel sanificanti saranno a disposizione degli avventori, i popolani indosseranno la mascherina durante il servizio. Come i clienti quando si alzeranno dal tavolo e si sposteranno all’interno della taverna. Verranno igienizzate le superfici». Capitolo accesso al campo per il 13 settembre: è stato pianificato un protocollo specifico per l’attuazione delle norme vigenti. Gli spettatori dovranno indossare il dispositivo di protezione individuale per l’ingresso alla gara: il numero dei posti sarà deciso in un secondo momento dagli organi competenti.