Fondazione Sbrolli: due eventi a giugno fra cultura e spettacolo

Sono due gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni nel mese di giugno. Di seguito una breve descrizione di ciascun evento.

Foto in mostra nella Galleria del Corso

Sabato 10 giugno a Terni, per celebrare il terzo anniversario della costituzione della Fondazione, si terrà presso la Galleria del Corso, a partire dalle ore 18, la mostra fotografica ‘Paparazzi’. L’evento mette in mostra gli scatti di alcuni luoghi suggestivi della nostra città, fotografati dai ragazzi durante le sessioni in esterna dell’omonimo laboratorio di fotografia, e le astrofotografie realizzate da un amico della Fondazione. Contestualmente, sarà disponibile una degustazione di vini selezionati. L’ingresso è gratuito.

Fra teatro e musica

Sabato 17 giugno, sempre a Terni, alle ore 18 a palazzo Gazzoli, andrà in scena ‘Vi leggeremo una favola matta’: una versione molto riveduta della fiaba di Cenerentola, che chiude con simpatica allegria i percorsi del laboratorio di teatro e del laboratorio musicale ‘in…Armonia’. L’ingresso è gratuito.