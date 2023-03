Food: Luigi Cremona ospite d’eccezione all’Osteria del Trap

Ospiti d’eccezione per ‘L’Osteria del Trap’ di Umberto Trotti e Fjorda Hamzai. Il locale di Ferentillo ha infatti accolto Luigi Cremona, numero uno del giornalismo enogastronomico nazionale e non solo, insieme alla collega e ‘braccio destro’ Lorenza Vitali. Fra i principali talent scout del panorama culinario, Cremona ha raccolto l’invito del presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini e del componente del comitato di indirizzo Leonardo Fausti, raggiungendo L’Osteria per una cena informale, basata sulle specialità del territorio ma anche sull’inventiva del ‘Trap’ in fatto di pesce. Una cena apprezzata, tanto che Cremona ha ‘omaggiato’ la serata con una recensione sul suo blog WITALY MAGazine (QUI L’ARTICOLO).

