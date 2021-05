Intervento dei vigili del fuoco di Amelia, con due mezzi, nella tarda serata di giovedì a Fornole. Gli uomini del 115 si sono portati sul posto per spegnere l’incendio di una autovettura – una Fiat 500 – parcheggiata di fronte ad un’abitazione e andata distrutta nel rogo. Da accertare le cause, al vaglio degli stessi vigili del fuoco: si tratterebbe comunque di un fatto accidentale. Non risultano persone coinvolte nell’accaduto.

Condividi questo articolo su