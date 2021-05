Fornole, un’altra auto incendiata nella notte: caccia al piromane

Il primo rogo, quello di una Fiat 500L nella tarda serata del 13 maggio, viene ritenuto accidentale – stando almeno alle relazioni tecniche che lo hanno seguito -, ma i due successivi no. Poche ore dopo il primo incendio, sempre di notte, era stata una Opel Astra a prendere fuoco – con danni rilevanti all’abitacolo – mentre l’ultimo rogo è accaduto nella notte fra giovedì 20 e venerdì 21 maggio. A bruciare, intorno alle ore 3, è stata una Range Rover parcheggiata in via Isonzo, andata completamente distrutta.

Indagini serrate

Tutto ciò è accaduto a Fornole (Amelia) ed ora i cittadini hanno ancora più paura. Perché è ormai chiaro che dietro gli ultimi incendi ci sia la mano di un piromane. Che rompe i vetri delle auto, getta del liquido infiammabile dentro e poi dà fuoco. In queste ore gli inquirenti stanno valutando tutto il materiale sin qui acquisito, aggiungendo ulteriori dettagli al proprio lavoro. In campo i carabinieri della Compagnia di Amelia, coordinati dal capitano Raffaele Maurizi, con il supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. Un tassello dietro l’altro, la vicenda potrebbe presto chiarirsi definitivamente: mentre monta la rabbia, riacquistare un po’ di serenità è ciò che tutti i fornolesi desiderano.