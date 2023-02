Aggiornamento

Alle ore 13.38 Anas informa che il traffico è regolarmente ripreso.

Incidente stradale, mercoledì mattina, lungo la statale 318 ‘di Valfabbrica’ in provincia di Perugia. Un furgone ha tamponato un mezzo Anas ed il bilancio è di due persone rimaste ferite. «Il traffico in direzione Ancona – spiega Anas in una nota – è temporaneamente bloccato al chilometro 39, tra Branca e Fossato di Vico». Sul posto, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e operatori Anas.