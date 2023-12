Furti in serie in un agriturismo di Bettona: 38enne e 27enne arrestati dai carabinieri

Un 38enne e un 27enne originari di Napoli, residenti a Perugia, sono stati arrestati dai carabinieri di Bettona su ordine del gip, che ha disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere. L’indagine è partita lo scorso novembre dopo la denuncia sporta dal proprietario di un agriturismo di Bettona, vittima di alcuni furti. Nella denuncia imprenditore aveva rappresentato che ignoti, in più occasioni e sempre di sera o di notte, avevano rubato discendenti in rame, coperture di gazebi, rubinetteria e anche un forno, per un valore di svariate migliaia di euro, oltre ad aver danneggiato anche alcune porte dell’agriturismo. Grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza fornite dallo stesso denunciate, i carabinieri di Bettona sono riusciti a risalire all’identità degli autori dei furti, fornendo alla procura di Perugia un quadro indiziario utile a richiedere le misure cautelari concesse dal gip. I due uomini, rintracciati a Torgiano, sono stati accompagnati presso la caserma dei carabinieri e, al termine delle formalità di rito, associati al carcere di Capanne.

Condividi questo articolo su