Furto in casa sventato grazie alla polizia e all’allarme: si indaga

Anche a Orvieto il periodo delle festività natalizie è stato segnato da un incremento dei furti in abitazione. Da qui l’intensificazione dei servizi di controllo e pattugliamento disposti dal questore di Terni Bruno Failla, anche in borghese e nelle ore pomeridiane e serali, quelle segnate da una maggiore incidenza dei furti.

I sospetti

E proprio una di queste pattuglie in borghese della squadra anticrimine del commissariato di Orvieto, alcune sere fa intorno alle ore 18, mentre percorreva una strada in località Gabelletta, ha sentito il suono dell’allarme di un’abitazione che si trovava nelle vicinanze. Gli agenti si sono avvicinati e hanno notato che l’allarme era scattato in una casa isolata e con le luci tutte spente. I poliziotti hanno parcheggiato sul retro dell’abitazione, notando che la recinzione era stata recisa in tre diversi punti e sono entrati in giardino. Lì hanno percepito il rumore di un’auto che, parcheggiata nell’area antistante l’ingresso dell’abitazione, dalla parte opposta, si allontanava rapidamente.

In fuga a mani vuote

Rintracciati i proprietari, i poliziotti hanno fatto un sopralluogo presso l’abitazione e hanno accertato che i ladri erano entrati forzando una finestra al pianoterra. Tuttavia l’allarme e l’arrivo degli agenti li aveva messi in fuga prima che potessero iniziare la loro attività predatoria. Sull’accduto il commissariato di Orvieto ha inviato una dettagliata relazione alla procura di Terni.