Gira con un ‘nunchaku’ nell’auto: denunciato 20enne dalla Stradale

Gli agenti del distaccamento di polizia Stradale di Todi, durante un posto di controllo lungo la superstrada E45, hanno visto sopraggiungere un’auto di grossa cilindrata che, anche in considerazione dell’orario notturno, ha insospettito gli operatori che hanno deciso di fermarla. Il conducente, identificato per un 20enne di nazionalità albanese, è apparso fin da subito nervoso e insofferente al controllo. Alla richiesta degli operatori di esibire i documenti, il giovane ha aperto il vano portaoggetti dell’auto e dentro c’era un ‘nunchaku’ in legno, arma tradizionale di alcuni paesi asiatici. Sentito in merito al possesso dell’oggetto, il ragazzo non è stato in grado di fornire alcuna motivazione plausibile e per questo è stato denunciato alla procura di Spoleto per il reato di ‘porto di oggetti atti ad offendere’.

Condividi questo articolo su