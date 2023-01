Grifo, Castori recordman in Serie B. E dal mercato è in arrivo Leonardo Capezzi

di G.R.

È la stessa Lega di B a congratularsi con Fabrizio Castori attraverso i canali social ufficiali. Quella contro il Parma, purtroppo per il Perugia terminata con la sconfitta per 2-0, è una partita storica per il tecnico marchigiano e per l’intero campionato cadetto. L’attuale allenatore biancorosso, che dal suo ritorno in panchina ha un ruolino di marcia da zona play off ma deve ancora uscire dalle sabbia mobili della bassa classifica, ha tagliato il traguardo delle 518 partite in B. Diventa quindi l’allenatore in attività con più presenze nel campionato di secondo livello italiano nonché il terzo di tutti i tempi dietro Eugenio Fascetti (547) e Guido Mazzetti (565).

Il mercato

Mancherebbe solo l’ufficialità per l’arrivo di Leonardo Capezzi. Il centrocampista classe 1995 è stata una pedina fondamentale per la promozione in A della Salernitana di Castori giocando 32 partite e segnando un gol nel pareggio per 1-1 contro il Lecce. Raggiunta la massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha messo in fila solo 5 presenze. Darebbe al Perugia quell’esperienza in più di cui necessita e avrebbe il vantaggio di conoscere già i metodi e i dettami del mister. A centrocampo si tratta anche per Giacomo Faticanti (classe 2004), capitano della Roma Primavera che si sta lottando il primo posto nella Regular Season in Primavera1 e non sembra intenzionata a lasciarlo partire. Per il 2002 scuola Inter Sebastiano Esposito sembra ora in vantaggio il Bari (prossimo avversario dei grifoni). Su di lui oltre al Perugia, c’erano anche Ternana e Sudtirol. Infine sembra tutto fatto per l’addio di Beghetto destinato al Venezia.