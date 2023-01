San Terenziano organizza la prima edizione di ‘Trocco del lupo trail’

Partecipanti in arrivo da tutta l’Umbria, e non solo, per la prima edizione di ‘Trocco del lupo trail’, la manifestazione che unisce sport, promozione del territorio e una delle passeggiate più belle del comune di Gualdo Cattaneo. Appuntamento il 5 marzo a San Terenziano per una corsa e camminata che si sviluppa su 13 chilometri di sentieri sterrati, in un paesaggio mozzafiato attraverso oliveti, vigneti e sentieri nascosti. La gara prende il nome dal trocco del lupo, una grande pietra concava che raccoglie l’acqua piovana, secondo una leggenda locale serviva a dissetare i lupi che vivevano nei boschi del monte Pelato. «Un evento che coglie in pieno la volontà della nostra Pro loco – afferma il presidente Loris De Luca – di promuovere il territorio a livello regionale attraverso lo sport e le bellezze naturali del paesaggio».

