Gualdo Tadino: tre feriti in un incidente a Voltole

LE FOTO

Grave incidente stradale nel primo pomriggio di lunedì a Gualdo Tadino (Perugia), in località Voltole, lungo la strada provinciale 218. L’impatto è stato fra un’autovettura e un furgone ed il bilancio – riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, sul posto con il personale del distaccamento di Gaifana – è di tre persone rimaste ferite e trasportate negli ospedali di Perugia, Branca (Gubbio/Gualdo Tadino) e Foligno. Il ferito ricoverato a Perugia è un 20enne e le sue condizioni – fortunatamente – non sono gravi, così come la persona trasportata a Branca, non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari ed al 115, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Gualdo Tadino per i necessari rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.