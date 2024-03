Gualdo Tadino, violazioni in serie: stangato autolavaggio

Nessuna documentazione relativa al corretto smaltimento dei fanghi prodotti, con una parte dei reflui che finivano nella strada pubblica. Per questo i carabinieri forestali di Gualdo Tadino, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, hanno denunciato a piede libero il titolare di un autolavaggio gualdese, un uomo di 29 anni, per ‘deposito incontrollato di rifiuti speciali liquidi’ e ‘smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali’. Contestualmente i militari hanno eseguito il sequestro dell’autolavaggio. Sul piano lavorativo, sono state riscontrate violazioni relative alla sicurezza, in particolare la mancata dotazione di presidi antincendio e la non designazione degli addetti incaricati al primo soccorso: elevate sanzioni per 3.274 euro.

