Ha patente revocata, provoca incidente e dà la colpa al padre: denunciato

Si è messo alla guida con la patente revocata, ha provocato un incidente e ha poi provato a dare la colpa al padre. Gli è andata male: un 42enne è stato denunciato dalla polizia di Stato di Spoleto per falsità ideologica commessa da privato a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto in via dei Filosofi.

L’incidente

L’impatto ha coinvolto un veicolo di grossa cilindrata ed un’auto parcheggiata. L’uomo ha dichiarato che mentre transitava a bordo del mezzo guidato dal padre, quest’ultimo aveva perso il controllo per via di un animale. «Il 42enne ha poi riferito che il conducente, a causa di un improvviso malore, era stato accompagnato a casa da un conoscente; ricostruzione poi confermata anche dal padre». Gli agenti hanno effettuato i controlli del caso per poi scoprire che l’uomo era gravato da numerosi precedenti di polizia, oltre che destinarario di un provvedimento di revoca della patente. Alla fine è emerso che al volante c’era proprio lui. C’è la denunciaanche per il genitore, in quest’ultimo caso per favoreggiamento.