I Lions Club in piazza contro il diabete

I Club Lions Terni Host, San Gemini Terni de Naharti, San Valentino, Interamna, Narni e Norcia Valnerina hanno accolto l’invito del presidente di zona Carlo Viola ad aderire al progetto ‘100 piazze per battere diabete’, creato dai Lions Club di Lazio, Sardegna ed Umbria e che porterà nei prossimi mesi lo Screening del diabete in almeno 100 piazze, scuole o luoghi di aggregazione. L’obiettivo è di offrire ad almeno 10 mila persone la possibilità di controllare in modo semplice, veloce e praticamente indolore il livello della loro glicemia. Infatti attraverso l’unità mobile attrezzata, sono state organizzate quattro giornate con i medici volontari del Lions Club, supportati dal personale paramedico volontario, che saranno gratuitamente a disposizione della popolazione per esami di diagnostica clinica e strumentale per la prevenzione del diabete con un test gratuito della glicemia ed il controllo di pressione e saturazione. «Il progetto ‘100 piazze per battere il diabete’ – spiega Fabrizio Sciarretta, coordinatore dei Lions Club di Lazio, Sardegna e Umbria – ha come obiettivo quello di rivelare casi di diabete misconosciuto perché la persona magari da tempo non faceva analisi del sangue di controllo o sottostimava l’importanza di eseguire controlli periodici». «L’obiettivo è quello di portare la prevenzione gratuita tra la popolazione – afferma invece Carlo Viola – attraverso lo spirito di servizio che caratterizza la nostra associazione». In prima linea anche i presidenti dei cinque club Stefano Lupi, Corso Viola di Campalto, Luigi Mariani, Gianluca Gambini e Agostino Cataldi. Il camper sosterà a Terni lunedì 5 settembre in piazza della Repubblica ed il 6 settembre in piazza della Meridiana a borgo Rivo, sempre dalle ore 8 alle 14. A Narni l’unità mobile sosterà in piazza dei Priori il 7 settembre, dalle ore 8 alle 14, ed infine a Norcia l’8 settembre in piazza San Benedetto. Per prenotarsi, gli interessati dovranno semplicemente presentarsi a digiuno. Accedendo allo screening Lions, al cittadino verrà sottoposto un questionario anamnestico per stimare il rischio di contrarre il diabete nel corso degli anni successivi mentre il successivo test della glicemia gli consentirà di verificare la situazione esistente al momento del test.

