Novità a quattro zampe – Dana e Kira erano andati in ‘pensione’ a maggio – per il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni. Il 115 ha accolto Lucy, un esemplare di Border collie che ha di recente passato gli esami della scuola nazionale di addestramento cinofili vvf di Volpiano a Torino: farà coppia con Matteo Ciculi per gli interventi di soccorso e ricerca. È lui ad averla addestrata nel percorso formativo di dieci mesi.

