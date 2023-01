Il cuore grande del Roma club Terni: donazioni in pieno spirito natalizio

È un club giovane, ha soli 4 mesi e non conta ancora i 200 iscritti. Ma il cuore dei ragazzi del Roma club Terni – Brigata Angelo Nulli, «mezzo giallo e mezzo rosso», come lo definiscono loro, è grande e diviso in tanti piccoli pezzettini in occasione delle festività natalizie è stato distribuito in diverse realtà cittadine.

Il Natale

«Il nostro club – raccontano – è nato sì dalla passione calcistica, ma ha anche lo scopo e l’obiettivo di fare del bene dove possibile. Abbiamo quindi colto l’occasione delle festività natalizie per organizzare una raccolta fondi e attivarci per diverse realtà cittadine. Lo scorso 16 dicembre, al ristorante Il Roccolo, è andata in scena la nostra prima cena di beneficenza alla quale hanno participato quasi 100 persone. L’obiettivo della cena, oltre a festeggiare insieme il Natale, era quello di raccogliere fondi da destinare alla famiglia di Angelo Nulli (la sua compagna Alessandra e sua figlia Sara), all’associazione Il sogno di Rebecca e all’associazione I Pagliacci. Nel corso della serata, allietata dalla musica di Claudia J. Pompei, si è svolta una lotteria di beneficenza con oltre 30 premi, tra cui maglie originali della Roma, macchine del caffè e bottiglie d’olio del territorio ternano con il logo del Roma Club Terni. Questa nostra prima cena – alla quale hanno partecipato i genitori di Rebecca, Simona e Graziano, la famiglia di Angelo, Alessandra e Sara, e una delegazione de I Pagliacci – ci ha permesso di raccogliere 700 euro. I genitori di Rebecca, hanno dimostrato come sempre il loro gran cuore, ridonando la loro quota ad Alessandra permettendoci così di pagare alla piccola Sara i prossimi sei mesi della scuola di danza; l’altra parte del ricavato è andata invece all’associazione I Pagliacci per contribuire all’acquisto di un sollevatore elettrico da destinare al reparto di oncologia dell’ospedale Santa Maria di Terni».

La casa famiglia ‘Il Piccolo Principe’

Il gran cuore del Roma club Terni si è rivolto poi alla casa famiglia ‘Il Piccolo Principe’ gestita dall’associazione Nuova vita. L’associazione è nata nel 2001 per volontà di un gruppo di persone sensibili alle problematiche dell’infanzia e determinate a dar vita ad un progetto di case famiglia che potesse rispondere ai bisogni dei minori in accoglienza ricreando, per quanto possibile, un ambiente sereno e stimolante. Conta ad oggi tre strutture: ‘La Casa del Bambino’, dove si accolgono minori da 6 a 13 anni e spesso anche neonati, ‘Il Piccolo Principe’, che è rivolta all’accoglienza dei minori da 0 ad 11 anni e ‘La Casa Arcobaleno’, struttura avviata da poco nel territorio di Rieti che accoglie bambini, adolescenti e mamme sole con figli. «Il 6 gennaio – aggiungono – una nostra delegazione ha fatto visita alla casa famiglia ‘Il Piccolo Principe’ consegnando 7 calze della Befana ai bambini ospiti nella casa. L’8 dicembre, invece, nella sede del Club siamo riusciti a riempire 15 scatoloni contenti cibo e bevande per la colazione, scarpe, vestiti e giocattoli, che abbiamo consegnato ai bambini presenti nelle varie strutture». Il Roma club Terni garantisce che «questo è solo l’inizio di un viaggio che ha l’obiettivo di portare sorrisi e fare del bene. Un viaggio che si può fare tutti insieme, perché la porta del club è sempre aperta per chi vuole fare e per chi ha bisogno di ricevere del bene».