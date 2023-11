Il Natale a San Gemini è pieno di eventi: tutto il programma

San Gemini si immerge per un mese nella magica atmosfera del Natale grazie ai tanti eventi ed iniziative che l’amministrazione comunale, la Pro Loco e le associazioni hanno inteso offrire ai residenti ed ai turisti. A partire dal 2 dicembre Babbo Natale incontrerà in più occasioni i bambini per ricevere le letterine; l’8 dicembre verranno poi accese le luminarie ed inaugurati i presepi nelle chiese e negli angoli più caratteristici, riccamente decorati da composizioni e quadri floreali. Ai più piccoli saranno dedicate letture, laboratori creativi, il villaggio di Babbo Natale, la favola del Grinch, il concorso per le scuole ‘Babbo Natale sei tu’, la serata dedicata alla danza e le iniziative della parrocchia. Per i grandi ci sarà il concerto gospel, le ‘Carole di Natale’, la tombolata, lo spettacolo ‘Cantando silent night’, i concerti rock Changes, le letture di pace, il concerto della banda e lo spettacolo-concerto di Sand Art. I turisti potranno visitare palazzo Canova, palazzo Santacroce e fare il tour dei presepi accompagnati da canti e musiche popolari, oltre che degustare i prodotti tipici locali nei ristoranti del borgo. «L’amministrazione comunale – riporta una nota – è veramente grata ai volontari delle associazioni che dedicheranno tempo ed energie alla realizzazione di un programma così ricco: Pro loco, Presepi di San Gemini, Amici di San Gemini, Rione Piazza, Rione Rocca, Associazione commercianti ed artigiani, la parrocchia, Sangemini Palace, Grand Hotel San Gemini, Agnese Cascioli, Protezione civile, Croce Rossa, associazione Canova 91, Centro sociale e culturale San Gemini, Centro sociale culturale Paci-Milioni, Gruppo Infioratori, Scuola di danza Annabelle Tamburrino, Corale Casventum e Gruppo Koiné. Di seguito il programma dettagliato degli eventi.

2 dicembre ore 16

BABBO NATALE incontra i bambini per ricevere le letterine, Studio Agnese Cascioli Via Campo dei Fiori

3 dicembre ore 14

BABBO NATALE incontra bambini e genitori al Sangemini Palace (evento su prenotazione www.sangeminipalace.it)

3 dicembre ore 16.30

TE’ A PALAZZO SANTACROCE a cura del Grand Hotel San Gemini (evento su prenotazione [email protected])

7 dicembre ore 21 CONCERTO GOSPEL, Schola Cantorum Don Bruno Medori , Teatro, a cura della Pro Loco San Gemini

8 dicembre – 7 gennaio ACCENSIONE DELLE LUMINARIE nel borgo e nelle periferie, a cura del Comune, Rione Piazza, Rione Rocca, Associazione Commercianti e Artigiani

8 dicembre – 7 gennaio ACCENDI IL NATALE, presepi nelle chiese e negli angoli del borgo, decorazioni luminose e floreali, installazioni a cura del Gruppo Presepi di San Gemini, dell’Associazione Amici di San Gemini, del Comune e della Parrocchia

8 dicembre ore 16 Inaugurazione I Presepi di San Gemini 14° edizione Chiesa di San Giovanni

8 dicembre – 7 gennaio NATIVITA’ Quadro di Fiori, Chiesa di San Carlo, a cura del Gruppo Infioratori San Gemini

8 dicembre – 7 gennaio Studio di Babbo Natale in via Roma a cura di Amici di San Gemini

9 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 VISITA A PALAZZO CANOVA, a cura della Prof.ssa Luciana Iannaco Medici, scrittrice ed esperta di Antonio Canova. Per prenotazioni scrivere a

[email protected]

9 dicembre ore 21 TAMASHEQ IN CONCERTO (La sabbia si anima con la musica, performance di Sand Art e musica), Teatro, a cura del Comune

10 dicembre ore 14

BABBO NATALE incontra bambini e genitori al Sangemini Palace (evento su prenotazione www.sangeminipalace.it)

11 dicembre ore 17

VOLTA LA PAGINA, letture e laboratori creativi per bambini, Biblioteca, a cura del Comune

15 dicembre ore 21

CANTANDO SILENT NIGHT, Spettacolo sulla magia del Natale, Gruppo artistico, letterario, musicale De Sio-Bernardini, Teatro, a cura del Comune

17 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 VISITA A PALAZZO CANOVA, a cura della Prof.ssa Luciana Iannaco Medici, scrittrice ed esperta di Antonio Canova. Per prenotazioni scrivere

a [email protected]

17 dicembre ore 16

BABBO NATALE incontra i bambini per ricevere le letterine, Studio Agnese Cascioli Via Campo dei Fiori

18 dicembre ore 17

VOLTA LA PAGINA, letture e laboratori creativi per bambini, Biblioteca, a cura del Comune

20 dicembre ore 17

BABBO NATALE SEI TU, Concorso di scrittura per bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di San Gemini, Teatro, a cura del Centro sociale e culturale San Gemini e del Comune

22 dicembre ore 14

BABBO NATALE incontra bambini e genitori al Sangemini Palace (evento su prenotazione www.sangeminipalace.it)

22 dicembre ore 21

LE CAROLE DI NATALE, Schola Cantorum Don Bruno Medori, Teatro, a cura della Pro Loco San Gemini

23 dicembre ore 17 BETLEMME:CITTA’ DEL PANE…PER TUTTI, Chiesa di San Francesco, a cura dei Gruppi del catechismo della Parrocchia

26 dicembre dalle ore 16 VISITE AI PRESEPI del borgo con accompagnamento musicale e CANTI POPOLARI NATALIZI, a cura della Corale Casventum e del Gruppo Presepi di San Gemini

26 dicembre ore 17.30 TOMBOLATA, presso e a cura del Centro Sociale di Via Narni (per gli iscritti)

26 dicembre ore 21 DANZANDO A NATALE, Teatro, a cura della scuola di danza della Maestra Annabelle Tamburrino

28/29 dicembre ore 21 CHANGES: Le mille anime della Rock Revolution, Teatro, per info e prenotazioni tel. 346.5905260

30 dicembre dalle ore 15 SANTA CLAUS VILLAGE, gonfiabili, animazione, giochi per bambini, Piazza San Francesco, a cura del Comune e della Pro Loco San Gemini, con il supporto della Protezione civile e della Croce Rossa San Gemini

3 gennaio ore 18

IL GRINCH, spettacolo per bambini, Compagnia Piccoli Incanti, Teatro, a cura del Comune

4 gennaio ore 21 CONCERTO AL NUOVO ANNO, Teatro, a cura dell’Associazione Banda Musicale di San Gemini e del Comune

5 gennaio ore 17

POETI E SCRITTORI CONTRO L’ORRORE DELLA GUERRA, Teatro, a cura del Gruppo Koiné e del Comune

7 gennaio ore 17

EVENTO CONCLUSIVO PRESEPI DI SAN GEMINI, Sala Santa Maria Maddalena

Per info: [email protected] [email protected]