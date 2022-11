Il ‘Pullman Azzurro’ al liceo ‘Metelli’: giornata fatta di sicurezza stradale e crescita

Martedì 29 novembre il liceo artistico ‘Metelli’ di Terni ha ospitato il ‘Pullman Azzurro’ della polizia di Stato, un’aula itinerante che mette in campo strumentazioni ed esercitazioni pratiche, vere e proprie lezioni di sicurezza fornite dagli operatori della sezione di polizia Stradale di Terni, guidata da Luciana Giorgi, nell’aula multimediale allestita con apparecchiature all’avanguardia.

Chi c’era

La finalità dell’iniziativa è stata quella di sensibilizzare gli utenti, partendo dai più giovani, ad un corretto modo di guidare rispettando le norme del Codice della Strada. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la polizia di Stato, la sezione della polizia Stradale di Terni, ha visto gli interventi del questore Bruno Failla, del sindaco Leonardo Latini, del procuratore Alberto Liguori, della dirigente Stradale Luciana Giorgi, di Silvia Riccetti in rappresentanza del prefetto di Terni, della dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Terni Filomena Zamboli, del maggiore dei carabinieri Valentino Iacovacci, del comandante provinciale della Guardia di finanza Livio Petralia, del tenente della polizia Locale Emanuela Schibeci. Tutti hanno sollecitato la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive nei giovani.

Una giornata intensa

Gli operatori della polizia Stradale di Terni, già con tanti anni di esperienza nell’ambito dell’educazione stradale, hanno incontrato i giovani liceali delle classi quarte e quinte. Attraverso la simulazione di una ‘guida sicura’, è stata offerta ai ragazzi la possibilità di verificare in prima persona cosa accade se si guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Sono stati trasmessi video informativi riguardanti sinistri stradali e sono state illustrate alcune delle apparecchiature in dotazione come alcol test o il top crash e proposte misure di primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana. L’evento è stato caratterizzato anche da un momento artistico che ha previsto la partecipazione dell’attore Riccardo Leonelli, protagonista del video ‘Young Europe’. Durante la manifestazione gli studenti degli indirizzi arti figurative, grafica, dell’audiovisivo e multimediale e del design dei metalli del liceo ‘Metelli’ hanno donato le opere realizzate in occasione dell’evento alla polizia Stradale e alle autorità intervenute.

LE FOTO DELLA GIORNATA